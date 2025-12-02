"Fitch Solutions" 2026-cı ilin sonuna qədər AMB-nin uçot dərəcəsini azaldacağını proqnozlaşdırır
- 02 dekabr, 2025
- 10:30
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2026-2027-ci illərdə ehtiyatlı, məlumat təhlilinə əsaslanan pul-kredit siyasətinə sadiq qalacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu gözləntiləri "Fitch Group"a daxil olan "Fitch Solutions" şirkəti təqdim edib.
"Fitch Solutions"un proqnozuna görə, əsas faiz dərəcəsi 2025-ci ilin sonuna qədər 6,75 %-ə (proqnoz dəyişməyib - red.), 2026-cı ilin sonuna qədər isə 6,5 %-ə (əvvəlki gözlənti 6,25 % olub) enəcək.
Şirkət qeyd edir ki, bu səviyyə 2020-2024-cü illərdə qeydə alınmış 7,6 % orta göstəricidən aşağı olacaq. Bu azalma, dünya neft qiymətlərinin daha aşağı olması fonunda iqtisadi artımın mülayim zəifləməsi ilə əlaqədardır.
Xatırladaq ki, AMB-nin İdarə Heyəti oktyabrın 22-də uçot dərəcəsinin 7 % səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 6 %, yuxarı həddi isə 8 % səviyyəsində saxlanılıb.
Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat dekabrın 10-da ictimaiyyətə açıqlanacaq.