    "Fitch Solutions" 2026-cı ilin sonuna qədər AMB-nin uçot dərəcəsini azaldacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:30
    Fitch Solutions 2026-cı ilin sonuna qədər AMB-nin uçot dərəcəsini azaldacağını proqnozlaşdırır

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2026-2027-ci illərdə ehtiyatlı, məlumat təhlilinə əsaslanan pul-kredit siyasətinə sadiq qalacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu gözləntiləri "Fitch Group"a daxil olan "Fitch Solutions" şirkəti təqdim edib.

    "Fitch Solutions"un proqnozuna görə, əsas faiz dərəcəsi 2025-ci ilin sonuna qədər 6,75 %-ə (proqnoz dəyişməyib - red.), 2026-cı ilin sonuna qədər isə 6,5 %-ə (əvvəlki gözlənti 6,25 % olub) enəcək.

    Şirkət qeyd edir ki, bu səviyyə 2020-2024-cü illərdə qeydə alınmış 7,6 % orta göstəricidən aşağı olacaq. Bu azal­ma, dünya neft qiymətlərinin daha aşağı olması fonunda iqtisadi artımın mülayim zəifləməsi ilə əlaqədardır.

    Xatırladaq ki, AMB-nin İdarə Heyəti oktyabrın 22-də uçot dərəcəsinin 7 % səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 6 %, yuxarı həddi isə 8 % səviyyəsində saxlanılıb.

    Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat dekabrın 10-da ictimaiyyətə açıqlanacaq.

