    Армия Таиланда сообщила об атаке со стороны Камбоджи с применением РСЗО

    Другие страны

    • 22 декабря, 2025

    • 12:25

    Камбоджа активизировала военные действия против таиландских сил в приграничной зоне, применяя тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило командование Второй армии Таиланда.

    По его данным, вдоль тайско-камбоджийской границы идут ожесточенные бои с использованием артиллерии и гранатометов. Таиландская армия предпринимает контратаки для сдерживания противника, ей удается успешно отстаивать свои позиции. Против камбоджийских войск используются дроны-камикадзе.

    При этом камбоджийские войска на ряде направлений развернули танки, но не смогли успешно продвинуться вперед из-за ударов таиландских сил.

    Напомним, что столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря.

    Kamboca Tailand ərazisini reaktiv raket sistemləri ilə atəşə tutub

