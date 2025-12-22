Армия Таиланда сообщила об атаке со стороны Камбоджи с применением РСЗО

Камбоджа активизировала военные действия против таиландских сил в приграничной зоне, применяя тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило командование Второй армии Таиланда.

По его данным, вдоль тайско-камбоджийской границы идут ожесточенные бои с использованием артиллерии и гранатометов. Таиландская армия предпринимает контратаки для сдерживания противника, ей удается успешно отстаивать свои позиции. Против камбоджийских войск используются дроны-камикадзе.

При этом камбоджийские войска на ряде направлений развернули танки, но не смогли успешно продвинуться вперед из-за ударов таиландских сил.

Напомним, что столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря.