Fitch Ratings ожидает устойчивость банков Азербайджана и региона CIS+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило нейтральный отраслевой прогноз для банков региона CIS+ (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Украина и Узбекистан) на 2026 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В прогнозе отмечается, что ключевые кредитные показатели и средние по сектору метрики в целом останутся стабильными благодаря устойчивым операционным условиям и высокому темпу роста кредитования. Несмотря на крайне сложную операционную среду в Украине, ее отраслевой прогноз также остается нейтральным, и существенного ухудшения Fitch не ожидает. Экономический рост в регионе, по мнению аналитиков, будет поддерживаться сильным внутренним спросом и благоприятными ценами на сырье, что особенно выгодно для экспортеров нефти.

Агентство указывает, что двузначные темпы роста розничного кредитования продолжают поддерживать расширение кредитного портфеля. При этом регуляторные меры сдерживают чрезмерное наращивание кредитов и ограничивают риски перегрева, особенно в Казахстане и Узбекистане.

"Уровень кредитной насыщенности остается низким, а в Грузии и Армении - умеренным, что создает потенциал для дальнейшего роста. Качество активов, как ожидается, будет демонстрировать лишь незначительные колебания на фоне снижения устаревших рисков и постепенного уменьшения долларизации кредитов на большинстве рынков. В Узбекистане сохраняется некоторое давление на качество активов. Рентабельность банков остается высокой за счет устойчивых чистых процентных марж и умеренных или низких расходов на обесценение. Позиции по капитализации и ликвидности также остаются значительными, что позволяет банкам поддерживать или наращивать дивидендные выплаты без угрозы для устойчивости сектора. В Украине показатели сектора поддерживаются эффективным регулированием, высокой ликвидностью и прочными буферами капитала", - подчеркивает Fitch Ratings.

Среди ключевых рисков Fitch выделяет возможные внешние шоки, последствия санкций, связанных с Россией, а также волатильность цен на сырьевые товары. Тем не менее агентство ожидает, что банковские системы региона сохранят устойчивость.

"Большинство банковских рейтингов в регионе остаются ниже инвестиционного уровня из-за структурных ограничений и страновых рисков, однако прогнозы по ним преимущественно стабильные", - отмечает агентство.