"Fitch Ratings" Azərbaycan və "CIS+" regionu banklarının dayanıqlılığını qoruyacağını gözləyir
- 02 dekabr, 2025
- 13:20
"Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi "CİS+" regionu (Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Ukrayna və Özbəkistan) bankları üçün 2026-cı il üçün sektor üzrə proqnozunu neytral səviyyədə saxlayıb.
Bu barədə "Report" agentliyə istinadən xəbər verir.
Proqnozda qeyd olunur ki, əsas kredit göstəriciləri və sektor üzrə orta göstəricilər davamlı əməliyyat şəraiti və kreditləşmənin yüksək artım tempi sayəsində ümumilikdə stabil qalacaq. Ukraynada son dərəcə çətin əməliyyat mühitinə baxmayaraq, onun bank sektoru üzrə proqnozu da neytral olaraq qalır və "Fitch" əhəmiyyətli bir pisləşmə gözləmir.
Analitiklərin fikrincə, regionda iqtisadi artım güclü daxili tələb və xammal qiymətlərinin əlverişli olması ilə dəstəklənəcək ki, bu da xüsusilə neft ixracatçıları üçün faydalıdır.
Agentlik bildirir ki, pərakəndə kreditləşmənin ikirəqəmli artım tempi kredit portfelinin genişlənməsini dəstəkləməyə davam edir. Eyni zamanda, tənzimləyici tədbirlər kreditlərin həddindən artıq artımını məhdudlaşdırır.
"Kredit dolğunluğu səviyyəsi aşağı olaraq qalır. Gürcüstan və Ermənistanda isə mülayimdir. Bu da gələcək artım üçün potensial yaradır. Aktivlərin keyfiyyətinin köhnəlmiş risklərin azalması və əksər bazarlarda kredit portfellərinin dollarlaşma səviyyəsinin tədricən azalması fonunda yalnız cüzi dəyişikliklər nümayiş etdirəcəyi gözlənilir.
Özbəkistanda aktivlərin keyfiyyətinə müəyyən təzyiq qalmaqdadır. Bankların rentabelliyi sabit xalis faiz marjaları, mülayim və ya aşağı dəyərsizləşmə xərcləri hesabına yüksək olaraq qalır. Kapitallaşdırma və likvidlik mövqeləri də əhəmiyyətli olaraq qalır ki, bu da banklara sektorun dayanıqlılığına təhlükə yaratmadan dividend ödənişlərini saxlamağa və ya artırmağa imkan verir. Ukraynada sektor göstəriciləri səmərəli tənzimləmə, yüksək likvidlik və güclü kapital buferləri ilə dəstəklənir", - "Fitch Ratings" vurğulayıb.
"Fitch" əsas risklər arasında mümkün xarici şokları, Rusiya ilə bağlı sanksiyaların nəticələrini və əmtəə qiymətlərinin dəyişkənliyini qeyd edir. Agentlik gözləyir ki, buna baxmayaraq, regionun bank sistemləri dayanıqlılığı qoruyacaqlar.
"Regionda əksər bank reytinqləri struktur məhdudiyyətlər və ölkə riskləri səbəbindən investisiya səviyyəsindən aşağıdır, lakin bu reytinqlər üzrə proqnozlar əsasən sabitdir", - agentlik qeyd edib.