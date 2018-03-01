Fitch: После трехлетнего перерыва в госбюджете Азербайджана сформируется остаток

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в этом году впервые после трехлетнего перерыва в государственном бюджете Азербайджана сформируется остаток в размере до 0,6% ВВП.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Агентства по развивающимся суверенным странам Европы Амелие Роу на конференции в Баку.

В качестве причины она указывает сокращение бюджетных расходов до 1,8% ВВП по сравнению с прошлым годом:

"Если бюджетные расходы в 2017 году составили 35,1% ВВП, то в 2018-м данный показатель прогнозируется на уровне 33,3%. Ожидается, что в этом и следующем году отношение доходов бюджета к ВВП сохранится примерно на том же уровне (33,8%), а в 2019 году бюджетные расходы упадут на 2 процентных пункта, до 31,3%".