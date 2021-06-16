Fitch повысило прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

Прогноз роста на 2021 год повысился для большинства развитых стран, а для развивающихся рынков (EM), исключая Китай, сократился

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 6,3%.

Как передает Report со ссылкой на июньский отчет «Перспективы глобальной экономики» (Global Economic Outlook), в мартовском прогнозе ожидался рост мировой экономики на 6,1%.

Пересмотр прогноза Fitch объясняет более быстрым, чем ожидалось, возобновлением работы сектора услуг в США и Европе, а также влиянием политической поддержки.

«Мы повысили наши прогнозы роста на 2021 год для большинства развитых стран: США пересмотрены с 6,2% до 6,8%, еврозона - с 4,7% до 5%, а Великобритания - с 5% до 6,6%. Только в Японии наблюдается снижение до 2,5% с 3,6%. Прогноз Китая остается на уровне 8,4%, но мы сократили рост развивающихся рынков (EM), исключая прогноз по Китаю, до 5,9% с 6%», - говорится в отчете.

Изменения в сторону понижения в Индии, Индонезии и Турции частично компенсируются пересмотрами в сторону увеличения в Бразилии, Мексике и Южной Африке. Внедрение вакцинации и возобновление очного обслуживания в сфере услуг в последние месяцы активизировались в Европе и США, поскольку снизилось количество новых случаев COVID-19, повысились показатели вакцинации и ослаблены ограничения.

Кроме того, Fitch подчеркнуло об увеличении политической поддержки вновь: «С момента нашего предыдущего отчета Германия и Италия объявили о значительных дальнейших мерах по смягчению политики, и инвестиционные планы с использованием фонда ЕС Next Generation EU (NGEU) были укреплены. Мы также включили первоначальную оценку воздействия инфраструктурных планов президента Байдена в наши прогнозы по США, бум расходов на потребительские товары длительного пользования в США. Влияние стимулирующих мер в США в марте также стало более очевидным, в том числе его вклад в бум расходов на потребительские товары длительного пользования в США, которые сейчас на 30% выше допандемического уровня. Это также способствовало увеличению импорта товаров в США, что помогло экспортерам обрабатывающей промышленности развивающихся стран и восстановлению мировой торговли».

Согласно отчету, наряду с синхронным восстановлением мировой экономики это вызвало резкий рост мировых цен на сырьевые товары, аналогичный тому, который наблюдался в 2010 году.

«Дефицит на мировом рынке полупроводников способствует росту цен. Повышательное давление на цены на основные товары в США, вероятно, сохранится до конца 2021 года, но ослабнет в 2022 году, когда появится реакция предложения. Недавний рост цен на услуги в США был сосредоточен исключительно на отелях и авиабилетах и, вероятно, скоро замедлится. Инфляция в сфере услуг в США будет сдерживаться вялостью на рынке труда, которая ограничит рост заработной платы», - говорится в отчете.