Финансовые проблемы Китая могут привести к новому глобальному кризису

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Совокупный долг Китая за последние 10 лет рос в среднем на 30-40% от ВВП в год и на сегодняшний день отношение долга к ВВП составляет около 300%. Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, согласно аналитикам банка Goldman Sachs, только в 2015 году создан новый долг на 25 трлн. юаней или 3,7 трлн. долларов, что эквивалентно 36% ВВП.

В течение долгого времени, когда речь заходила о росте долга в Китае, аналитики смотрели только на самый широкий агрегат - так называемое общее социальное финансирование (TSF, Total Social Financing). Но около года назад стало ясно, что даже показатель TSF не показывает реальную картину. Банк Goldman Sachs провел свое исследование и пришел к выводу, что реальный долг Китая намного больше, чем можно было думать. Такой показатель на 9% больше, чем показывают данные по TSF, которые свидетельствуют о росте всего на 25% ВВП.

В целом Китай скрыл истинное значение новых кредитов, сократив его примерно на треть. Причина этого проста: КНР не хочет, чтобы мир или его собственное население осознали, насколько сильно экономика зависит от создания кредитов из воздуха. Да, кредиты обеспечены, но активы становятся все более бесполезными. Если Китай опубликует реальные данные, это приведет к еще более быстрому оттоку капитала, что ударит по банковской системе, юаню и, в конце концов, обрушит рынки по всему миру.

Goldman Sachs пришел к выводу, что по итогам первого полугодия 2016 году поток кредитов составляет 35% от ВВП. В 2015 году этот показатель достигал 38%.

Замедление создания кредитов - это хорошая новость, разрыв с TSF сокращается. И эта динамика может отражать более жесткую позицию в отношении теневого кредитования в последние месяцы.

В Goldman Sachs отмечают, что Китаю необходимо поддерживать высокий уровень инвестиций в инфраструктуру, которые зависят от интенсивности кредитования, чтобы достичь роста ВВП хотя бы на уровне 6,5%. То есть сильно сдерживать рост кредитов Народный банк Китая просто не может.

К 2019 году отношение долга к ВВП превысит 400%, что говорит не только о банковском, но и о глобальном финансовом кризисе. Народный банк Китая и Пекин скрывают правду за счет серии эффективных маневров, таких как национализация рынков акций, облигаций и валют. Однако спустя некоторое время проблемы Китая могут привести к новому глобальному финансовому кризису.