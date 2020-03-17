​Филиппины и Шри-Ланка закрыли фондовые биржи

Торги на фондовой бирже Филиппин приостановлены на фоне паники из-за коронавируса.

Как сообщает Report, Филиппины стали первой страной, закрывшей биржу.

С начала этого года биржевые индексы на Филиппинах снизились примерно на 30% из-за вспышки коронавируса.

Глава филиппинской биржи Рамон Манзон заявил, что открытие биржи, имеющей оборот в 188 млрд долларов США, планируется в четверг.

Между тем другие страны также заявили, что планируют временно закрыть биржи. Шри-Ланка уже предприняла аналогичный шаг.