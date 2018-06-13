Европа выделит Украине макрофинансовую помощь

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до 1 млрд евро, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что Евросоюз планировал направить Украине эту помощь в виде двух траншей, всего программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

Это станет третьей макрофинансовой помощью от Евросоюза Украине за четыре года. С момента получения финансовой помощи в первый раз в 2014 году Киев уже получил около 2,8 млрд евро.