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    Европа выделит Украине макрофинансовую помощь

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до 1 млрд евро, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Сообщается, что Евросоюз планировал направить Украине эту помощь в виде двух траншей, всего программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

    Это станет третьей макрофинансовой помощью от Евросоюза Украине за четыре года. С момента получения финансовой помощи в первый раз в 2014 году Киев уже получил около 2,8 млрд евро.

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