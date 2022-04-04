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ЕС выделит Молдове 150 млн евро в качестве макрофинансовой помощи

ЕС выделит Молдове 150 млн евро в качестве макрофинансовой помощи ЕС предоставит макрофинансовую помощь Молдове на сумму 150 млн евро в виде займов и субсидий.
Финансы
4 апреля 2022 г. 13:45
ЕС выделит Молдове 150 млн евро в качестве макрофинансовой помощи

ЕС предоставит макрофинансовую помощь Молдове на сумму 150 млн евро в виде займов и субсидий.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Помощь должна способствовать укреплению устойчивости Молдовы в нынешнем геополитическом контексте и покрытию ее потребностей в финансировании платежного баланса, как это определено в программе Международного валютного фонда", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

Предполагается, что выделяемые средства облегчат стабилизацию молдавской экономики и осуществление программы реформ.

Выплата этого финансирования, объясняют в Брюсселе, будет произведена в три транша, распределенные на 2022 и 2024 годы. Из общей суммы 120 млн евро приходятся на среднесрочные и долгосрочные займы "на выгодных условиях финансирования", а 30 млн евро будут предоставлены в форме субсидий.

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Версия на английском языке EP approves 150 mln euro macro-financial assistance for Moldova
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Moldovaya 150 milyon avro ayıracaq

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