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ЕС уже заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро

ЕС уже заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро Европейский союз в рамках санкций в отношении России к настоящему моменту заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро.
Финансы
27 октября 2022 г. 13:36
ЕС уже заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро

Европейский союз в рамках санкций в отношении России к настоящему моменту заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщил в четверг в эфире радио ORF.

"Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно 6,7 млрд евро, а на сегодня эта сумма уже составляет 17,5 млрд", - заявил он.

Он уточнил, что речь идет об активах 1 350 лиц и организаций под санкциями. Больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии. При этом Виганд не стал комментировать сообщения из дипломатических кругов в Брюсселе о том, что в Венгрии сумма замороженных российских активов составила несколько тысяч евро. "Все это вопрос эффективного соблюдения [санкций], чего мы и добиваемся. Мы создали собственную рабочую группу, в рамках которой регулярно работаем с странами-членами, чтобы обеспечить эффективное применение санкций и заморозку [активов]. Некоторым странам-членам еще предстоит выполнить свою домашнюю работу", - отметил представитель ЕК.

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