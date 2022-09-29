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ЕС планирует ужесточить ограничения для россиян на криптоинвестиции

ЕС планирует ужесточить ограничения для россиян на криптоинвестиции ЕС планирует ужесточить ограничения на криптоинвестиции для граждан России, отреагировав этим на "референдумы", проводимые этой страной на подконтрольных территориях Украины.
Финансы
29 сентября 2022 г. 12:42
ЕС планирует ужесточить ограничения для россиян на криптоинвестиции

ЕС планирует ужесточить ограничения на криптоинвестиции для граждан России, отреагировав этим на "референдумы", проводимые этой страной на подконтрольных территориях Украины.

Как передает Report, об этом сообщила площадка Coindesk со ссылкой на источники.

Этот вопрос предстоит согласовать со странами-членами Союза.

Предыдущее ограничение на криптовалютные активы для россиян в размере 10 тыс. евро будет отменено, что может означать, что они не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках ЕС.

Ранее крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничила доступ к сервисам россиянам и пользователям, которые проживают в России, имеющим активы общей стоимостью более 10 тыс. евро.

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Версия на английском языке EU plans to tighten restrictions on crypto investments for Russians

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