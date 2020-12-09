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Эльман Рустамов: Ожидаются новшества по вкладам в банках

Эльман Рустамов: Ожидаются новшества по вкладам в банках "Несмотря на пандемию коронавируса и Отечественную войну, финансовая система завершит этот год хорошими показателями", - заявил глава ЦБА
Финансы
9 декабря 2020 г. 13:16
Эльман Рустамов: Ожидаются новшества по вкладам в банках

В настоящее время в банковском секторе Азербайджана объем вкладов составляет 7,8 млрд манатов, из них 6,4 млрд манатов защищены.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В марте следующего года мы выступим с рядом нововведений по вкладам", - отметил он.

Кроме того, по его словам, несмотря на пандемию коронавируса и Отечественную войну, финансовая система завершит этот год хорошими показателями: "Сегодня перед нашим государством стоят очень серьезные вызовы".

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: “Banklara əmanət qoyuluşuna dair yeniliklər olacaq”

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