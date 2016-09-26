Эльман Рустамов: Нашей целью является предотвращение двузначной инфляции

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Нашей основной целью является предотвращение двузначной инфляции. На сегодняшний день инфляция равна 11%".

Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По словам Э.Рустамова, прогнозировать рост цен до конца этого года сложно, однако необходимо приложить усилия для максимального предотвращения инфляции: "Очень высокая инфляция и девальвация наносят ущерб экономике. Низкая инфляция важна для обеспечения макроэкономической стабильности".