 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльман Рустамов: Нашей целью является предотвращение двузначной инфляции

    Глава ЦБА подчеркнул сложность прогнозирования роста цен до конца этого года

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Нашей основной целью является предотвращение двузначной инфляции. На сегодняшний день инфляция равна 11%".

    Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

    По словам Э.Рустамова, прогнозировать рост цен до конца этого года сложно, однако необходимо приложить усилия для максимального предотвращения инфляции: "Очень высокая инфляция и девальвация наносят ущерб экономике. Низкая инфляция важна для обеспечения макроэкономической стабильности". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi