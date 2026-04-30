Экспортные доходы "Азерпамбыг" в I квартале увеличились на 23%

ООО "Аграрный промышленный комплекс Азерпамбыг" в январе-марте 2026 года экспортировало продукцию на сумму $11,7 млн, что на 23,2%, превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на апрельский выпуск "Экспортного обзора" Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

Отметим, что за первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.

ООО "Аграрный промышленный комплекс Азерпамбыг" основано в 2018 году. Основная деятельность компании заключается в производстве, закупке, переработке и продаже хлопковой продукции, включая хлопковое волокно, сырец, хлопковое масло, побочную продукцию и хлопковый жмых. Работа ведется как на собственных землях, так и в рамках договоров с фермерами.

"Азерпамбыг" управляет 14 предприятиями в регионах Азербайджана.