    "Azərpambıq" ixracdan üç ayda 12 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 12:03
    Azərpambıq ixracdan üç ayda 12 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-mart aylarında "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC 11,7 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın aprel sayına istinadən xəbər verir.

    Hesabata görə, bu, 2025-cü ilin 3 ayı ilə müqayisədə 2,2 milyon ABŞ dolları və ya 23,2 % çoxdur.

    Ötən 3 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Xatırladaq ki, "Azərpambıq" 2018-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyət pambıq istehsalı, tədarükü, emalı və emaldan alınan məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı ilə məşğul olur. Cəmiyyətin tərkibində 6 pambıq emalı zavodu (Şirvan, Saatlı, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə və Biləsuvarda yerləşirlər), 7 pambıq istehsalı və tədarükü məntəqəsi (Sabirabad, İmişli, Salyan, Ağdam, Tərtər, Goranboy və Ucarda), Biləsuvar rayonunda yerləşən Təcrübə-Sınaq Təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Şirvan Pambıq Emalı Zavodunda texniki çiyiddən yağ emal edən sex mövcuddur.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC Qeyri-neft-qaz sektoru
    Экспортные доходы "Азерпамбыг" в I квартале увеличились на 23%
    Azerpambig export revenue up 23% in 1Q26

