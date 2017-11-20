Эксперты подсчитали убытки британцев от Brexit

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Запуск Brexit негативно отразился на уровне доходов и общем качестве жизни британцев.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, по данным исследователей из лондонского Centre for Economic Performance, из-за этого процесса каждая семья ежегодно теряет 534 доллара.

В среднем Brexit, как заметили специалисты, каждую неделю обходится британской семье в 7,74 фунта стерлингов (10,23 доллара), что соответствует 404 фунтам стерлингов (533,9 доллара) в год. Помимо этого, рост реальной заработной платы британцев после запуска процедуры выхода страны из Евросоюза снизил рост инфляции.