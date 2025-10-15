Экономика Нахчывана выросла более чем на 4 %
Финансы
- 15 октября, 2025
- 17:27
В январе-сентябре этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 1 млрд 199,8 млн манатов.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Нахчывана.
Согласно информации, это на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 9 месяцев стоимость ВВП на душу населения в автономной республике составила 2 544 маната, что на 3,8 % больше, чем год назад.
