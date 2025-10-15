Экономика Нахчывана выросла более чем на 4 %

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В январе-сентябре этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 1 млрд 199,8 млн манатов.

    Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Нахчывана.

    Согласно информации, это на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 9 месяцев стоимость ВВП на душу населения в автономной республике составила 2 544 маната, что на 3,8 % больше, чем год назад.

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 4 %-dən çox böyüyüb
    Azerbaijan's Nakhchivan sees 4.3% GDP growth in nine months of 2025

