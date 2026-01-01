СМИ: Задержанное в Финляндии судно перевозило подсанкционную сталь из РФ

Судно, задержанное в Финляндии по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллином, перевозило российскую сталь, подпадающую под санкции Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом сообщили финские таможенники.

"Предварительная информация указывает на то, что груз состоял из стальной продукции российского происхождения, на которую распространяются масштабные санкции, введенные против России", - приводит телеканал заявление финской таможни.

В ведомстве указали, что рассматриваемая конструкционная сталь, согласно оценке экспертов, подпадает под секторальные санкции ЕС.

"Ввоз таких товаров, находящихся под санкциями, в ЕС запрещен в соответствии с правилами ЕС о санкциях. Мы все еще изучаем применимость законодательства ЕС о санкциях к данному делу", - отмечается в тексте.

Таможенники добавили, что сталь останется конфискованной до выяснения обстоятельств. Таможня уже начала предварительное расследование "с целью начала досудебного разбирательства по факту возможного нарушения санкций".

Накануне правоохранительные органы Финляндии задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из российского Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа. Согласно версии властей, якорь судна повредил телекоммуникационный кабель компании Elisa в Финском заливе.