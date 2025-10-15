İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Naxçıvan iqtisadiyyatı 4 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 16:51
    Naxçıvan iqtisadiyyatı 4 %-dən çox böyüyüb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1 milyard 199,8 milyon manat dəyərində ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal edilib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,3 % çoxdur.

    9 ay ərzində muxtar respublikada əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM-in dəyəri isə 1 il əvvələ nisbətən 3,8 % çox - 2 544 manat olub.

    Naxçıvan ümumi daxili məhsul Dövlət Statistika Komitəsi

