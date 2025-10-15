Naxçıvan iqtisadiyyatı 4 %-dən çox böyüyüb
Maliyyə
- 15 oktyabr, 2025
- 16:51
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1 milyard 199,8 milyon manat dəyərində ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal edilib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,3 % çoxdur.
9 ay ərzində muxtar respublikada əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM-in dəyəri isə 1 il əvvələ nisbətən 3,8 % çox - 2 544 manat olub.
Son xəbərlər
17:10
Hesablama Palatasının yeni Strateji Planının hazırlanması müzakirə edilibMaliyyə
17:09
İSB-də sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması xidməti istifadəyə verilibMaliyyə
17:07
Sabah Binəqədinin bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
17:06
Belousov: NATO Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdiribDigər ölkələr
17:06
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 33 %-dən çox artıbMaliyyə
17:00
Foto
Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edibEnergetika
16:59
Azərbaycan və Macarıstan arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
16:57
Naxçıvanda sənaye istehsalı 15 %-dən çox artıbSənaye
16:54