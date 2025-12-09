Экономика Азербайджана за 11 месяцев выросла на 1,6%
Финансы
- 09 декабря, 2025
- 11:48
В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает "Report", об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса, проходящем сегодня - во время обсуждения бюджетного пакета на следующий год в III чтении.
По его словам, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,8%, а в ненефтегазовом секторе - выросла на 3,2%.
