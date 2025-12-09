Azərbaycan iqtisadiyyatı 1,6 % böyüyüb
Maliyyə
- 09 dekabr, 2025
- 11:43
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,6 % çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - gələn ilin büdcə zərfinin III oxunuşda müzakirəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, son 1 ildə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 1,8 % azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 3,2 % artıb.
