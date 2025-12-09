İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1,6 % böyüyüb

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:43
    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1,6 % böyüyüb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,6 % çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - gələn ilin büdcə zərfinin III oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, son 1 ildə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 1,8 % azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 3,2 % artıb.

    Экономика Азербайджана за 11 месяцев выросла на 1,6%

