О нас
Аудио новости

Экономика Азербайджана выросла почти на 7%

Экономика Азербайджана выросла почти на 7% В январе-феврале этого года в Азербайджане произведено ВВП на 19 175,2 млн манатов или на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
14 марта 2022 г. 12:26
Экономика Азербайджана выросла почти на 7%

В январе-феврале этого года в Азербайджане произведено ВВП на 19 175,2 млн манатов или на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,6%, а в ненефтяном секторе - на 10,1%.

По данным, 53,6% производства ВВП приходится на промышленность, 7,9% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 5,9% - на транспорт и складское хозяйство, 3,1% - на строительство, 2,3% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,3% - на информацию и связь, 1,2% - на размещение туристов и общественное питание, 14,9% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 9,8% ВВП.

За год значение ВВП на душу населения в стране выросло на 58,9% до 1 910 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 7 %-ə yaxın böyüyüb

Другие новости из категории

Нацбанк Украины запретил свободно вывозить за границу более 10 тыс. евро
Нацбанк Украины запретил свободно вывозить за границу более 10 тыс. евро
14 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли
В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли
14 марта 2022 г. 12:57
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Турция и Азербайджан будут осуществлять взаимообмен информацией по страхованию
Турция и Азербайджан будут осуществлять взаимообмен информацией по страхованию
14 марта 2022 г. 12:30
Системы страхования Зеленая карта Азербайджана и Турции интегрируются
ФотоСистемы страхования "Зеленая карта" Азербайджана и Турции интегрируются
14 марта 2022 г. 11:51
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился
14 марта 2022 г. 11:50
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 38%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 38%
14 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан намерен перенять опыт цифровизации страхового сектора Турции
Азербайджан намерен перенять опыт цифровизации страхового сектора Турции
14 марта 2022 г. 11:23
Силуанов: Выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ
Силуанов: Выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ
14 марта 2022 г. 11:17
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 11%
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 11%
14 марта 2022 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi