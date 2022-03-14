Экономика Азербайджана выросла почти на 7%

В январе-феврале этого года в Азербайджане произведено ВВП на 19 175,2 млн манатов или на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале этого года в Азербайджане произведено ВВП на 19 175,2 млн манатов или на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,6%, а в ненефтяном секторе - на 10,1%.

По данным, 53,6% производства ВВП приходится на промышленность, 7,9% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 5,9% - на транспорт и складское хозяйство, 3,1% - на строительство, 2,3% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,3% - на информацию и связь, 1,2% - на размещение туристов и общественное питание, 14,9% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 9,8% ВВП.

За год значение ВВП на душу населения в стране выросло на 58,9% до 1 910 манатов.