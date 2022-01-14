Экономика Азербайджана выросла почти на 6%

В 2021 году объем производства ВВП составил 92 857,7 млн манатов, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В 2021 году объем производства ВВП составил 92 857,7 млн манатов, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость выросла на 1,8%, а в ненефтегазовом - на 7,2%.

По данным, 42,5% производства ВВП приходится на промышленность, 10,1% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,9% - на транспорт и складское хозяйство, 5,9% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5,9% - на строительство, 1,8% - на информацию и связь, 1,3% - на размещение туристов и общественное питание, 17,2% - на другие отрасли, чистые налоги на импорт составили 8,4%.

ВВП на душу населения составил 9 269,3 маната.