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Экономика Азербайджана выросла почти на 6%

Экономика Азербайджана выросла почти на 6% В 2021 году объем производства ВВП составил 92 857,7 млн манатов, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Финансы
14 января 2022 г. 17:50
Экономика Азербайджана выросла почти на 6%

В 2021 году объем производства ВВП составил 92 857,7 млн манатов, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость выросла на 1,8%, а в ненефтегазовом - на 7,2%.

По данным, 42,5% производства ВВП приходится на промышленность, 10,1% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,9% - на транспорт и складское хозяйство, 5,9% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5,9% - на строительство, 1,8% - на информацию и связь, 1,3% - на размещение туристов и общественное питание, 17,2% - на другие отрасли, чистые налоги на импорт составили 8,4%.

ВВП на душу населения составил 9 269,3 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows nearly 6%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 6 %-ə yaxın böyüyüb

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