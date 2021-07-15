Экономика Азербайджана выросла более чем на 2%

В январе-июне текущего года стоимость произведенного в Азербайджане валового внутреннего продукта (ВВП) выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 915 млн манатов.

В январе-июне текущего года стоимость произведенного в Азербайджане валового внутреннего продукта (ВВП) выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 915 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год стоимость нефтегазового ВВП снизилась на 4,7% и составила 14,278 млн манатов, а ненефтяного - на 5,1% и составила 25,637 млн манатов.

По данным, 39,9% добавленной стоимости было произведено в секторе промышленности, 10,3%- торговли, ремонта транспортных средств, 7,3% - транспорта и складского хозяйства, 6,4% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 5,1% - строительства, 1,8%- информации и связи, 1%- размещения туристов и общественного питания, 18,9% - в других отраслях. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,3% ВВП.

ВВП на душу населения составил 3 987,6 маната, что на 1,6% больше показателя годом ранее.