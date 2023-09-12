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Экономика Азербайджана незначительно выросла

Экономика Азербайджана незначительно выросла В январе-августе 2023 года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 80 млрд 96,4 млн манатов, или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
12 сентября 2023 г. 13:42
Экономика Азербайджана незначительно выросла

В январе-августе 2023 года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 80 млрд 96,4 млн манатов, или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,1%, а в ненефтегазовом выросла на 2,6%.

По информации, 42,4% производства ВВП приходится на промышленность, 9,5% - на торговлю, 6,2% - на транспорт и складское хозяйство, 6,1% - на сельское и лесное хозяйство и рыболовство, 4,8% - на строительство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,6% - на сферы информации и связи, 17,6% - на долю других отраслей. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,4% ВВП.

ВВП на душу населения за указанный период составил 7 895 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi artıb

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