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Экономика Азербайджана незначительно выросла

Экономика Азербайджана незначительно выросла В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 19 812,5 млн манатов или на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
14 марта 2023 г. 15:08
Экономика Азербайджана незначительно выросла

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 19 812,5 млн манатов или на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 3,6%, а в ненефтегазовом выросла на 4,6%.

По информации, 50,3% производства ВВП приходится на промышленность, 8,9% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 5,3% - на транспорт и складское хозяйство, 3,8% - на строительство, 2,5% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,5% - на сферы информации и связи, 16,9% - на долю других отраслей. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9% ВВП.

За год ВВП на душу населения в стране вырос на 2,4% и составил 1 956 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi böyüyüb

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