Экономика Азербайджана незначительно выросла

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 19 812,5 млн манатов или на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 19 812,5 млн манатов или на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 3,6%, а в ненефтегазовом выросла на 4,6%.

По информации, 50,3% производства ВВП приходится на промышленность, 8,9% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 5,3% - на транспорт и складское хозяйство, 3,8% - на строительство, 2,5% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,5% - на сферы информации и связи, 16,9% - на долю других отраслей. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9% ВВП.

За год ВВП на душу населения в стране вырос на 2,4% и составил 1 956 манатов.