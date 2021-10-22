Последствия решения Центробанка Турции по ключевой ставке

На прошедшем заседании комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции (ТМБ) учетная ставка была снижена на 2 процентных пункта - с 18% до 16%. 23 сентября регулятор снизил ставку с 19% до 18%. После недавнего решения лира, которая с нача

На прошедшем заседании комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции (ТМБ) учетная ставка была снижена на 2 процентных пункта - с 18% до 16%. 23 сентября регулятор снизил ставку с 19% до 18%. После недавнего решения лира, которая с начала года потеряла в стоимости до 20%, вновь подешевела. Сегодня курс лиры против доллара впервые достиг 9,64.

Комментируя Report решение TMB, экономист-эксперт Эльшан Багирзаде отметил, что, если в ближайшие дни регулирующий орган Турции не сможет достичь своей цели, ему придется задействовать более жесткие механизмы для вмешательства на валютном рынке.

По его словам, инструменты Центрального банка для сдерживания инфляции, которая сегодня становится серьезной угрозой в Турции, очень ограничены. "Мировая экономика, которая перенесла негативные последствия пандемии коронавируса, переживает период восстановления. На фоне резкого роста экономической активности возник дефицит предложения. В результате этого выросли цены на энергоносители, продукты питания, возникли проблемы в цепочке поставок. Дефицит стал фактором, который вызвал инфляцию. Поэтому во многих странах мира, в том числе и в Турции идет серьезный инфляционный процесс".

Э. Багирзаде считает, что для предотвращения инфляции в руках Центрального банка остался только один эффективный инструмент – ключевая ставка: "Согласно закономерности, процентные ставки должны быть повышены, чтобы контролировать финансовые потоки при росте инфляции. Регулятор не видит в инфляции постоянной проблемы. Вместо этого он считает, что, обесценивая национальную валюту, он будет стимулировать экспорт, что еще больше увеличит профицит счета текущих операций. Предполагается, что на следующем этапе этот профицит будет важен для борьбы с инфляцией и позволит предотвратить дальнейшее падение турецкой лиры. Мы действительно можем наблюдать рост валютных доходов. Но это однозначно неправильный подход".

По его мнению, подобной позиции придерживаются подавляющее большинство отечественных и зарубежных экономистов: "Во-первых, у нас нет достаточных оснований полагать, что инфляция носит временный характер, и контролировать ее такими средствами будет невозможно. С другой стороны, этот путь решения проблемы противоречит структуре экономики Турции. Страна должна импортировать столько сырья, чтобы быть способной наращивать экспорт. Обесценивание лиры удорожает импорт. В этом случае, наряду со снижением процентных расходов местного производства, растут и расходы на импорт. Свои расчеты производители также ведут в долларах, так как они в значительной степени зависят от импорта. Это, в свою очередь, минимизирует влияние дешевой лиры на рост производства и провоцирует инфляцию. Наблюдаемое в последнее время серьезное повышение цен на внутреннем рынке еще раз подтверждает это. Параллельно в стране идет серьезный процесс долларизации. Субъекты рынка корректируют свои расчеты по курсу доллара, даже если они проводятся в национальной валюте”, - отметил эксперт.

Э.Багирзаде обратил внимание, что происходящее может существенно подорвать инвестиционную привлекательность Турции: "Поведение субъектов рынка во многом строится на ожиданиях. Когда у субъектов рынка возникают сомнения относительно независимости Центрального банка, эти ожидания подрываются. В этом смысле регулятор Турции уже давно предпринимает шаги, которые беспокоят рынок. Экономические субъекты предполагают, что регулятор может принимать политические решения, не основанные на экономических исследованиях. Увольнение противников снижения процентных ставок и привлечение на работу тех, кто поддерживает более мягкую денежно-кредитную политику, уже задолго до принятия решения о процентной ставке является для рынка своеобразным сигналом, в каком направлении будет развиваться ситуация. Обеспечение притока валюты в страну осуществляется не только за счет экспорта, но и за счет привлечения инвестиций. Турция в этом смысле не исключение. Страна в значительной степени зависит от портфельных инвестиций. Эти инвестиции, которые мы называем "горячими деньгами", очень важны для экономики страны. В условиях постоянного снижения ставок, эти инвесторы уходят с рынка. Это приводит к снижению валютных доходов и обесцениванию национальной валюты. Это то, что мы наблюдаем сегодня в Турции”, - добавил он.

Э.Багирзаде считает, что в ближайшие дни турецкая экономика может столкнуться с трудностями: “Возможности Центрального банка вмешиваться в ситуацию путем продажи валюты в случае серьезных проблем на валютном рынке крайне ограничены, поскольку у него на руках нет достаточных валютных резервов. Итак, если ожидания регулятора не оправдаются, а субъекты рынка негативно отреагируют на ситуацию, в ближайшие дни могут быть введены более жесткие механизмы. Для усиления контроля за валютными потоками могут быть введены ограничения на куплю-продажу, операции с долларом. В качестве второго пути решения, может быть увеличено количество своп-сделок. В нынешней ситуации других шагов, которые мог бы предпринять Центробанк, почти не осталось. Регулятор отметил в своем вчерашнем решении, что возможности снижения процентных ставок до конца года уже очень ограничены. Это своего рода сообщение рынку, что красная линия уже определена. В этом смысле я думаю, что к концу года можно ожидать еще одно снижение на 2 процентных пункта”.