Эффективный курс азербайджанского маната снизился

На 1 февраля 2026 года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 102,4 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,1 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,6 пункта ниже показателя 1 февраля прошлого года.

Реальный эффективный курс маната на ту же дату составил 116,7 пункта, что на 0,9 пункта выше показателя месяцем ранее, но на 9,4 пункта ниже уровня февраля 2025 года.