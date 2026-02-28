Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Эффективный курс азербайджанского маната снизился

    Финансы
    • 28 февраля, 2026
    • 13:22
    Эффективный курс азербайджанского маната снизился

    На 1 февраля 2026 года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 102,4 пункта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,1 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,6 пункта ниже показателя 1 февраля прошлого года.

    Реальный эффективный курс маната на ту же дату составил 116,7 пункта, что на 0,9 пункта выше показателя месяцем ранее, но на 9,4 пункта ниже уровня февраля 2025 года.

    Эффективный курс азербайджанского маната Центральный банк Азербайджана
    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb
    Azerbaijani manat's nominal and real effective exchange rates down

    Последние новости

    14:06

    Иран нанес удары по четырем военным базам США

    В регионе
    14:03

    Каллас: Миссия ЕС в Красном море готова обеспечивать открытость морского коридора

    Другие страны
    13:57

    Высший совет нацбезопасности Ирана осудил воздушную операцию США и Израиля

    В регионе
    13:54

    AYNA: Автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку приостановлены в целях безопасности

    Инфраструктура
    13:52

    Рейс из Абу-Даби в Баку возвращается из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ

    Инфраструктура
    13:51

    Арагчи об ударах США и Израиля: Иран будет себя защищать

    Другие страны
    13:49

    СМИ: США будут наносить удары по Ирану в течение всего уик-энда

    Другие страны
    13:48

    Ряд стран на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство на фоне ударов США и Израиля по Ирану

    В регионе
    13:35

    МИД Ирана призвал Совбез ООН принять срочные меры в связи с действиями США и Израиля

    В регионе
    Лента новостей