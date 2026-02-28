Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb
Maliyyə
- 28 fevral, 2026
- 13:13
Bu il fevralın 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 102,4 bənd təşkil edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Bu, aylıq müqayisədə 0,1 bəndi, ötən ilin fevralın 1-nə nisbətən 7,6 bənd azdır.
Fevralın 1-nə manatın real effektiv məzənnəsi 116,7 bənd təşkil edib. Bu isə aylıq müqayisədə 0,9 bənd çox, ötən il fevralın 1-nə nisbətən isə 9,4 bənd azdır.
Son xəbərlər
14:42
Foto
İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub: 2 ölü, 6 yaralı - YENİLƏNİB-2Hadisə
14:40
Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonda danışıbRegion
14:38
Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:36
Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən veribDigər ölkələr
14:34
BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölübDigər ölkələr
14:25
İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıbDigər ölkələr
14:22
KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıbDigər ölkələr
14:19
Foto
BMMT-nin Baş katibi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı çağırış edibHadisə
14:18