    Maliyyə
    • 28 fevral, 2026
    • 13:13
    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb

    Bu il fevralın 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 102,4 bənd təşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Bu, aylıq müqayisədə 0,1 bəndi, ötən ilin fevralın 1-nə nisbətən 7,6 bənd azdır.

    Fevralın 1-nə manatın real effektiv məzənnəsi 116,7 bənd təşkil edib. Bu isə aylıq müqayisədə 0,9 bənd çox, ötən il fevralın 1-nə nisbətən isə 9,4 bənd azdır.

    nominal effektiv məzənnəsi real effektiv məzənnəsi Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Эффективный курс азербайджанского маната снизился
    Azerbaijani manat's nominal and real effective exchange rates down

