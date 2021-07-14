ЕЦБ запускает новую фазу проекта цифрового евро

Новый этап проекта не означает введения этой валюты в будущем

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает новую фазу проекта цифрового евро, она продлится два года и не обязательно приведёт к запуску такой валюты.

Как передает Report со ссылкой на Ptrime, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Управляющий совет ЕЦБ решил сегодня начать исследовательский этап проекта цифрового евро", — говорится в нем.

Эта стадия продлится 24 месяца, сообщает регулятор.

"Этап исследования будет направлен на решение ключевых вопросов, касающихся дизайна и распространения. Цифровой евро должен отвечать потребностям европейцев, в то же время помогать предотвращать незаконную деятельность и не оказать нежелательного воздействия на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику", — говорится в релизе.

Новый этап проекта не означает введения этой валюты в будущем. "Это не предрешает никакого будущего решения о возможном выпуске цифрового евро", — говорится в сообщении.

Даже если цифровой евро и будет введён в оборот, он не заменит собой наличные деньги, уверяет регулятор.