    ЕБРР обновил текущий портфель проектов в Азербайджане

    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 09:10
    ЕБРР обновил текущий портфель проектов в Азербайджане

    По состоянию на 31 августа 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 954 млн евро.

    Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 38% портфеля приходится на частный сектор.

    При этом в настоящее время активными являются 35 проектов.

    По сравнению с показателем на 31 июля 2025 года, объем портфеля сократился на 1,75%, или на 17 млн евро.

    Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 89% (848 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 6% (57 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 5% (49 млн евро) - на корпоративный сектор.

    В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,673 млрд евро на реализацию 200 проектов.

    Объем операционных активов банка в стране на 31 августа 2025 года составил 697 млн евро, сократившись на 1,83% (13 млн евро) по сравнению с показателем на 31 июля текущего года.

    Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов в Азербайджане, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.

