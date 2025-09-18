EBRD Azərbaycanda cari layihələr portfelini yeniləyib
- 18 sentyabr, 2025
- 09:29
Bu il avqustun 31-nə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfelinin dəyəri 954 milyon avro təşkil edib.
"Report" EBRD-ə istinadən xəbər verir ki, bunun 38 %-i özəl sektorun payına düşür.
Hazırda 35 layihə aktivdir.
İyulun 31-i ilə müqayisədə portfelin dəyəri 1,75 % və yaxud 17 milyon avro azalıb.
EBRD-nin məlumatına əsasən, cari portfelin əsas hissəsi – 89 %-i və yaxud 848 milyon avrosu davamlı infrastrukturun inkişafına, 6 %-i və yaxud 57 milyon avrosu maliyyə institutlarına, 5 %-i və yaxud 49 milyon avrosu isə korporativ sektora yönəldilib.
Ümumilikdə EBRD Azərbaycanda 200 layihənin həyata keçirilməsinə 3,673 milyard avro investisiya yatırıb.
Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin dəyəri avqustun 31-nə 697 milyon avro təşkil edib. Bu, iyulun 31-i ilə müqayisədə 1,8 % və yaxud 13 milyon avro azdır.
Ötən il EBRD Azərbaycanda 8 layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ümumilikdə 199 milyon avro kredit ayırıb. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 27,6 % və yaxud 43 milyon avro çoxdur.