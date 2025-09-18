İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Maliyyə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:29
    EBRD Azərbaycanda cari layihələr portfelini yeniləyib

    Bu il avqustun 31-nə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfelinin dəyəri 954 milyon avro təşkil edib. 

    "Report" EBRD-ə istinadən xəbər verir ki, bunun 38 %-i özəl sektorun payına düşür.

    Hazırda 35 layihə aktivdir.

    İyulun 31-i ilə müqayisədə portfelin dəyəri 1,75 % və yaxud 17 milyon avro azalıb.

    EBRD-nin məlumatına əsasən, cari portfelin əsas hissəsi – 89 %-i  və yaxud 848 milyon avrosu davamlı infrastrukturun inkişafına, %-i və yaxud 57 milyon avrosu maliyyə institutlarına, %-i və yaxud 49 milyon avrosu isə korporativ sektora yönəldilib.

    Ümumilikdə EBRD Azərbaycanda 200 layihənin həyata keçirilməsinə 3,673 milyard avro investisiya yatırıb.

    Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin dəyəri avqustun 31-nə 697 milyon avro təşkil edib. Bu, iyulun 31-i ilə müqayisədə 1,8 % və yaxud 13 milyon avro azdır.

    Ötən il EBRD Azərbaycanda 8 layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ümumilikdə 199 milyon avro kredit ayırıb. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 27,6 % və yaxud 43 milyon avro çoxdur.

    EBRD Azərbaycan
    ЕБРР обновил текущий портфель проектов в Азербайджане
    EBRD renews its current project portfolio in Azerbaijan

