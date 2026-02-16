İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Əraqçi: Cenevrəyə real təşəbbüslərlə ədalətli razılaşmaya nail olmaq üçün gəldim

Region

• 16 fevral, 2026

• 11:56

    Region
    • 16 fevral, 2026
    • 11:56
    Əraqçi: Cenevrəyə real təşəbbüslərlə ədalətli razılaşmaya nail olmaq üçün gəldim

    İranın nümayəndə heyəti Cenevrəyə real təşəbbüslərlə ədalətli razılaşmaya nail olmaq üçün gedib.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barərə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçı "X"-da yazıb.

    O, İsveçrənin Cenevrə şəhərində ABŞ nümayəndələri ilə keçiriləcək görüşdən öncə planlarından danışarkən fevralın 16-da Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Qrossi ilə ölkəsinin nüvə proqramın müzakirə edəcəyini vurğulayıb.

    İranın XİN başçısı fevralın 17-də ABŞ nümayəndələri ilə diplomatik məsləhətləşmələrə başlamazdan əvvəl Omanın xarici işlər naziri Bədr Əl-Busaidi ilə görüşəcəyini qeyd edib.

    A.Əraqçi Cenevrəyə ədalətli və balanslaşdırılmış razılaşmaya nail olmaq üçün real təşəbbüslərlə gəldiyini, təhdidlər qarşısında təslim olmaq variantını tamamilə istisna etdiyini bildirib.

    İran xarici siyasət idarəsinin rəhbəri nüvə danışıqları və növbəti diplomatik məsləhətləşmələrdə iştirak məqsədilə fevralın 16-da İsveçrənin Cenevrə şəhərinə gəlib.

    Cenevrədə görüşlər İran XİN başçısı nüvə danışıqları növbəti diplomatik məsləhətləşmələr

