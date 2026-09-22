ЕБРР незначительно увеличил операционные активы в Азербайджане

По состоянию на 31 августа 2026 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 879 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 41% портфеля приходится на частный сектор.

По сравнению с показателем на 31 июля 2026 года, портфель снизился на 1,01%, или на 9 млн евро.

При этом в настоящее время активными являются 35 проектов.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (787 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (63 млн евро) приходится на кредитование финансовых институтов, еще 3% (29 млн евро) - на корпоративный сектор.

В целом, ЕБРР до сих пор инвестировал 3,699 млрд евро на реализацию 202 проектов в Азербайджане.

Объем операционных активов банка в стране на 31 августа 2026 года составил 719 млн евро, увеличившись на 0,56% (4 млн евро) по сравнению с показателем на 31 июля.

Напомним, что в 2025 году банк профинансировал 10 проектов в Азербайджане на сумму 81 млн евро.