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    ЕБРР незначительно увеличил операционные активы в Азербайджане

    Финансы
    • 22 сентября, 2026
    • 08:33
    ЕБРР незначительно увеличил операционные активы в Азербайджане

    По состоянию на 31 августа 2026 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 879 млн евро.

    Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 41% портфеля приходится на частный сектор.

    По сравнению с показателем на 31 июля 2026 года, портфель снизился на 1,01%, или на 9 млн евро.

    При этом в настоящее время активными являются 35 проектов.

    Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (787 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (63 млн евро) приходится на кредитование финансовых институтов, еще 3% (29 млн евро) - на корпоративный сектор.

    В целом, ЕБРР до сих пор инвестировал 3,699 млрд евро на реализацию 202 проектов в Азербайджане.

    Объем операционных активов банка в стране на 31 августа 2026 года составил 719 млн евро, увеличившись на 0,56% (4 млн евро) по сравнению с показателем на 31 июля.

    Напомним, что в 2025 году банк профинансировал 10 проектов в Азербайджане на сумму 81 млн евро.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Текущий портфель проектов
    EBRD Azərbaycanda əməliyyat aktivlərini cüzi artırıb
    EBRD slightly increases its operating assets in Azerbaijan

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