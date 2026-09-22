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    EBRD Azərbaycanda əməliyyat aktivlərini cüzi artırıb

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 08:56
    EBRD Azərbaycanda əməliyyat aktivlərini cüzi artırıb

    31 avqust 2026-cı il tarixinə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfeli 879 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir.

    "Report"un EBRD-yə istinadən məlumatına görə, portfelin 41 %-i özəl sektorun payına düşür.

    31 iyul 2026-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə portfel 1,01 % və ya 9 milyon avro azalıb.

    Bununla yanaşı, hazırda 35 layihə aktivdir.

    EBRD-nin məlumatına görə, cari portfelin əsas hissəsi - 90 %-i (787 milyon avro) dayanıqlı infrastrukturun inkişafının maliyyələşdirilməsini əhatə edir, 7 %-i (63 milyon avro) maliyyə institutlarının kreditləşdirilməsinin, daha 3 %-i (29 milyon avro) isə korporativ sektorun payına düşür.

    Ümumilikdə, EBRD indiyədək Azərbaycanda 202 layihənin həyata keçirilməsinə 3,699 milyard avro yatırım edib.

    Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin həcmi 31 avqust 2026-cı il tarixinə 31 iyul göstəricisi ilə müqayisədə 0,56 % (4 milyon avro) artaraq 719 milyon avro təşkil edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə bank Azərbaycanda 81 milyon avro məbləğində 10 layihəni maliyyələşdirib.

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Kredit portfeli
    ЕБРР незначительно увеличил операционные активы в Азербайджане
    EBRD slightly increases its operating assets in Azerbaijan

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