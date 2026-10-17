Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb
- 17 oktyabr, 2026
- 17:43
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Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 2 milyon 430,2 min baş təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,6 min baş və ya 0,4 % azdır.
Məlumata görə, iribuynuzlu mal-qaranın tərkibində olan inək və camışların sayı isə illik müqayisədə 0,6 min baş artaraq 1 milyon 218,6 min başa çatıb.
Hesabat dövründə xırda mal-qaranın (qoyun və keçilərin) sayında da azalma dinamikası müşahidə olunub. Belə ki, qoyun və keçilərin baş sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28,6 min baş (0,4 %) azalaraq 6 milyon 735,1 min baş olub.
Müvafiq dövrdə donuzların baş sayında artım qeydə alınıb. Ölkə üzrə donuzların sayı əvvəlki illə müqayisədə 92 baş və ya 2,9 % artaraq 3 min 259 başa yüksəlib.