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    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb

    Biznes
    • 17 oktyabr, 2026
    • 17:43
    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb

    Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 2 milyon 430,2 min baş təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,6 min baş və ya 0,4 % azdır.

    Məlumata görə, iribuynuzlu mal-qaranın tərkibində olan inək və camışların sayı isə illik müqayisədə 0,6 min baş artaraq 1 milyon 218,6 min başa çatıb.

    Hesabat dövründə xırda mal-qaranın (qoyun və keçilərin) sayında da azalma dinamikası müşahidə olunub. Belə ki, qoyun və keçilərin baş sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28,6 min baş (0,4 %) azalaraq 6 milyon 735,1 min baş olub.

    Müvafiq dövrdə donuzların baş sayında artım qeydə alınıb. Ölkə üzrə donuzların sayı əvvəlki illə müqayisədə 92 baş və ya 2,9 % artaraq 3 min 259 başa yüksəlib.

    Heyvandarlıq təsərrüfatı Xırda və iribuynuzlu mal-qara Dövlət Statistika Komitəsi
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