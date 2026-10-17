İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2026
    • 17:45
    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb

    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 16-da polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    İtkin düşmüş şəxslər Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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