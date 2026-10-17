Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb
Hadisə
- 17 oktyabr, 2026
- 17:45
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Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 16-da polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
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