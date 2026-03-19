ЕБРР нарастил текущий портфель проектов и операционные активы в Азербайджане

По состоянию на 28 февраля 2026 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 898 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 40% портфеля приходится на частный сектор.

По сравнению с показателем на 31 января 2026 года, портфель сократился на 0,34%, или на 3 млн евро.

При этом в настоящее время активными являются 36 проектов.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (806 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (62 млн евро) приходится на кредитование финансовых институтов, еще 3% (30 млн евро) - на корпоративный сектор.

В целом, ЕБРР до сих пор инвестировал 3,629 млрд евро на реализацию 202 проектов в Азербайджане.

Объем операционных активов банка в стране на 28 февраля 2026 года составил 695 млн евро, увеличившись на 1,31% (9 млн евро) по сравнению с показателем на 31 января 2026 года.

Напомним, что в 2025 году банк профинансировал 10 проектов в Азербайджане на сумму 81 млн евро.