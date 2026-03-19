Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ЕБРР нарастил текущий портфель проектов и операционные активы в Азербайджане

    ЕБРР нарастил текущий портфель проектов и операционные активы в Азербайджане

    По состоянию на 28 февраля 2026 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 898 млн евро.

    Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 40% портфеля приходится на частный сектор.

    По сравнению с показателем на 31 января 2026 года, портфель сократился на 0,34%, или на 3 млн евро.

    При этом в настоящее время активными являются 36 проектов.

    Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (806 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (62 млн евро) приходится на кредитование финансовых институтов, еще 3% (30 млн евро) - на корпоративный сектор.

    В целом, ЕБРР до сих пор инвестировал 3,629 млрд евро на реализацию 202 проектов в Азербайджане.

    Объем операционных активов банка в стране на 28 февраля 2026 года составил 695 млн евро, увеличившись на 1,31% (9 млн евро) по сравнению с показателем на 31 января 2026 года.

    Напомним, что в 2025 году банк профинансировал 10 проектов в Азербайджане на сумму 81 млн евро.

    Ты - Король

    Последние новости

    09:21

    Байрамов: Баку ждет от Ирана всестороннего расследования инцидента с ракетным ударом по Нахчывану

    Другие
    09:14

    Биткоин и Ethereum снизились в пределах 5%

    Финансы
    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2026)

    Финансы
    09:10

    Ландау встретится с советником президента Узбекистана в Вашингтоне

    Другие страны
    09:09

    ING: Центробанк Азербайджана во II кв. сохранит учетную ставку уровне 6,5%

    Финансы
    09:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.03.2026)

    Финансы
    08:59

    В Иране казнили трех участников январских протестов

    В регионе
    08:49

    ЕБРР нарастил текущий портфель проектов и операционные активы в Азербайджане

    Финансы
    08:49

    Экс-глава антитеррористического центра США Кент: Иран не был на грани получения ЯО

    Другие страны
    Лента новостей