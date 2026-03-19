    EBRD Azərbaycanda cari layihələr portfelini və əməliyyat aktivlərini artırıb

    Maliyyə
    • 19 mart, 2026
    • 09:23
    EBRD Azərbaycanda cari layihələr portfelini və əməliyyat aktivlərini artırıb

    Bu il fevralın 28-nə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfeli 898 milyon avro qiymətləndirilir.

    "Report" EBRD-yə istinadən xəbər verir ki, portfelin 40 %-i özəl sektorun payına düşür.

    Yanvarın 31-i ilə müqayisədə portfel 0,3 % və yaxud 3 milyon avro artıb.

    Hazırda 36 layihə aktivdir.

    EBRD-nin məlumatlarına görə, cari portfelin əsas hissəsi – 90 %-i (806 milyon avro) davamlı infrastrukturun inkişafına, 7 %-i (62 milyon avro) maliyyə institutlarına, daha 3 %-i (30 milyon avro) isə korporativ sektora yönləndirilib.

    Ümumilikdə, EBRD indiyə qədər Azərbaycanda 202 layihəyə 3 milyard 629 milyon avro investisiya yatırıb.

    Ötən ay Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin dəyəri 1,3 % və yaxud 9 milyon avro artaraq 695 milyon avro təşkil edib.

    2025-ci ildə EBRD Azərbaycanda 81 milyon avro məbləğində 10 layihəni maliyyələşdirib.

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Kredit portfeli
    ЕБРР нарастил текущий портфель проектов и операционные активы в Азербайджане
    EBRD increases its current project portfolio, operational assets in Azerbaijan

