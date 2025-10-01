Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    ЕБРР намерен продолжить выпуск облигаций в национальной валюте Азербайджана

    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 11:57
    ЕБРР намерен продолжить выпуск облигаций в национальной валюте Азербайджана

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что первый выпуск облигаций в манатах станет началом серии будущих размещений.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора банка по облигациям, Центральной Азии, Кавказу и Турции Михаил Гречихо.

    Он отметил, что совместными усилиями удалось создать нормативную базу, позволившую международным финансовым институтам выходить на местный рынок, а также усовершенствовать систему расчетов и инфраструктуру капитального рынка.

    Представитель ЕБРР выразил уверенность, что данный выпуск станет стимулом для дальнейших операций банка и других международных финансовых институтов.

    "Мы планируем не останавливаться на этом, и я уверен, что эта операция откроет путь к будущим выпускам как для нас, так и для других международных финансовых институтов. Надеюсь, что эти облигации будут полностью размещены, и с нетерпением жду, чтобы вместе достичь еще более амбициозных целей в будущем", - отметил Гречихо.

    Сегодня на площадке Бакинской фондовой биржи состоится дебютное размещение облигаций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (в нацвалюте Азербайджана) на сумму 50 млн манатов. Облигации будут находиться в обращении до 1 октября 2026 года.

    ЕБРР облигации эмиссия ценных бумаг Бакинская фондовая биржа Михаил Гречихо
    EBRD rəsmisi: "Manatla ilk istiqraz emissiyası ilə kifayətlənməyəcəyik"

    Последние новости

    12:38

    Глава ЕК: Сегодня лидеры ЕС соберутся в Копенгагене для обсуждения плана по обороне

    Другие страны
    12:32

    В Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снег

    Экология
    12:26

    Завершился визит президента Италии в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:23

    В РФ число смертей от суррогатного алкоголя возросло до 38

    В регионе
    12:23

    III Игры СНГ: Завершился четвертый день соревнований по плаванию - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    12:14

    Президент НАНА: Книжная выставка - значимое научно-культурное событие для Азербайджана

    Литература
    12:11

    В Марокко усиливаются молодежные протесты: сотни задержанных и десятки пострадавших

    Другие страны
    12:08

    Обвиняемая в шпионаже в пользу Азербайджана консул Армении в Австрии не признает вину

    В регионе
    12:05

    Кямран Алиев: В деятельности прокуратуры имеются определенные недочеты

    Внутренняя политика
    Лента новостей