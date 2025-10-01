ЕБРР намерен продолжить выпуск облигаций в национальной валюте Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что первый выпуск облигаций в манатах станет началом серии будущих размещений.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора банка по облигациям, Центральной Азии, Кавказу и Турции Михаил Гречихо.

Он отметил, что совместными усилиями удалось создать нормативную базу, позволившую международным финансовым институтам выходить на местный рынок, а также усовершенствовать систему расчетов и инфраструктуру капитального рынка.

Представитель ЕБРР выразил уверенность, что данный выпуск станет стимулом для дальнейших операций банка и других международных финансовых институтов.

"Мы планируем не останавливаться на этом, и я уверен, что эта операция откроет путь к будущим выпускам как для нас, так и для других международных финансовых институтов. Надеюсь, что эти облигации будут полностью размещены, и с нетерпением жду, чтобы вместе достичь еще более амбициозных целей в будущем", - отметил Гречихо.

Сегодня на площадке Бакинской фондовой биржи состоится дебютное размещение облигаций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (в нацвалюте Азербайджана) на сумму 50 млн манатов. Облигации будут находиться в обращении до 1 октября 2026 года.