EBRD rəsmisi: "Manatla ilk istiqraz emissiyası ilə kifayətlənməyəcəyik"
- 01 oktyabr, 2025
- 11:04
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) manatla ilk istiqraz emissiyası ilə kifayətlənməyəcək, bununla gələcək buraxılışlara yol açacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu EBRD-nin istiqrazlar, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Türkiyə üzrə direktor müavini Mixail Qreçixo bildirib.
"Son illərdə biz birgə çox mühüm nailiyyətlər əldə etmişik. Xüsusilə, yerli tənzimləyici çərçivənin inkişafına dəstək göstərdik ki, bu da beynəlxalq maliyyə institutlarının (IFI) istiqrazlarının yerli bazarda buraxılışına imkan verdi. Eyni zamanda, prospektlərin hazırlanması ilə bağlı tənzimləyici təkmilləşdirmələrdə də kömək etdik. Azərbaycanın qiymətli kağızlarda hesablaşma sistemi ilə birlikdə biz pul bazarı inkişafı çərçivəsini də tamamladıq və bu, sığorta aləti kimi istifadə olunacaq ideal vahidlərin yaradılmasına zəmin yaratdı.
Biz həmçinin Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) ilə birlikdə "yaşıl gündəliy"i fəal şəkildə irəli aparırıq. Ötən il COP29 zamanı biz yerli bankların iqlim risklərinin idarə edilməsini təkmilləşdirmələri üçün bir sıra ustad dərsləri təşkil etdik. Beləliklə, kapital bazarları bizim strategiyamızın mərkəzində qalır. Mən çox şadam ki, bu gün biz birlikdə bu hadisəni qeyd edirik. Çünki bu, bütün maraqlı tərəflərin on illərlə gördüyü işin nəticəsidir. Burada tənzimləyicilərlə aparılan siyasət dialoqu, çoxlu hüquqi işlər və dəyişikliklər, həmçinin xəzinədarlıq, "Bakı Fond Birjası" QSC (BFB) və Milli Depozit Mərkəzindəki (MDM) həmkarların ağır zəhməti var", - deyə o qeyd edib.
EBRD rəsmisinin sözlərinə görə, bu, yalnız başlanğıcdır: "Biz bununla kifayətlənməyəcəyik və əminəm ki, bu əməliyyat həm bizim, həm də digər beynəlxalq maliyyə institutlarının gələcək buraxılışlarına yol açacaq. Mən əminəm ki, onlar bir qədər qısqanacaq və bu əməliyyatdan sonra bizim ardımızca gələcəklər. Bu əməliyyat müxtəlif maraqlı tərəflərin əla əməkdaşlığı olmadan mümkün olmazdı. Mən AMB-yə və şəxsən Taleh Kazımova dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmçinin BFB-yə, MDM-ə və bizimlə birlikdə çalışan dəyərli tərəfdaş "Dentons" şirkətinə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu istiqrazlar tam şəkildə yerləşdiriləcək və gələcəkdə daha da iddialı uğurları birlikdə qazanmağımızı səbirsizliklə gözləyirəm".