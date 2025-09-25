ЕБРР осуществит в Азербайджане дебютную эмиссию облигаций на 50 млн манатов

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Финансы
    • 25 сентября, 2025
    • 17:52
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует эмиссию в Азербайджане облигаций на сумму 50 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг банка.

    Согласно информации, речь идет о 500 необеспеченных, бездокументарных, именных облигациях с переменной процентной ставкой, номиналом 100 тыс. манат за ценную бумагу.

    Облигации будут размещены на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и будут находиться в обращении с 1 октября 2025 года до 1 октября 2026 года. Проценты будут выплачиваться ежеквартально в соответствии с индексом AZIR, установленным Центральным банком Азербайджана.

    Андеррайтерами процесса являются инвестиционные компании ABB-Invest и Unicapital.

    Для ЕБРР это будет первая эмиссия облигаций в азербайджанских манатах.

    Лента новостей