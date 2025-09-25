ЕБРР осуществит в Азербайджане дебютную эмиссию облигаций на 50 млн манатов
- 25 сентября, 2025
- 17:52
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует эмиссию в Азербайджане облигаций на сумму 50 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг банка.
Согласно информации, речь идет о 500 необеспеченных, бездокументарных, именных облигациях с переменной процентной ставкой, номиналом 100 тыс. манат за ценную бумагу.
Облигации будут размещены на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и будут находиться в обращении с 1 октября 2025 года до 1 октября 2026 года. Проценты будут выплачиваться ежеквартально в соответствии с индексом AZIR, установленным Центральным банком Азербайджана.
Андеррайтерами процесса являются инвестиционные компании ABB-Invest и Unicapital.
Для ЕБРР это будет первая эмиссия облигаций в азербайджанских манатах.