МИД Пакистана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
В регионе
- 10 января, 2026
- 11:58
Министерство иностранных дел Пакистана призвало своих граждан воздержаться от поездок в Иран.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице министерства в соцсети X.
Отмечается, что в целях обеспечения безопасности гражданам Пакистана рекомендуется воздержаться от всех необязательных поездок в Исламскую Республику Иран до улучшения ситуации.
Пакистанским гражданам, находящимся в Иране в данный момент, рекомендуется проявлять крайнюю осторожность, минимизировать поездки и поддерживать регулярный контакт с дипломатическими представительствами страны.
Напомним, что в Иране уже две недели продолжаются массовые акции протеста против действующего политического руководства.
