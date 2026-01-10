Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    МИД Пакистана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 11:58
    Министерство иностранных дел Пакистана призвало своих граждан воздержаться от поездок в Иран.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице министерства в соцсети X.

    Отмечается, что в целях обеспечения безопасности гражданам Пакистана рекомендуется воздержаться от всех необязательных поездок в Исламскую Республику Иран до улучшения ситуации.

    Пакистанским гражданам, находящимся в Иране в данный момент, рекомендуется проявлять крайнюю осторожность, минимизировать поездки и поддерживать регулярный контакт с дипломатическими представительствами страны.

    Напомним, что в Иране уже две недели продолжаются массовые акции протеста против действующего политического руководства.

