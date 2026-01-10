Число жертв обвала на свалке в центре Филиппин выросло до четырех

Число жертв мусорного обвала на свалке в центре Филиппин увеличилось до четырех, более 30 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC, спасатели обнаружили признаки жизни под завалами и планируют активизировать поисково-спасательные работы.

Обрушение произошло в четверг на полигоне по захоронению отходов в деревне Биналив города Себу. Первоначальный список жертв в пятницу включал двух погибших и 36 пропавших без вести.

Огромная масса мусора рухнула между зданиями мусороперерабатывающего комплекса. По данным властей, из-под завалов были спасены 12 рабочих, получивших различные травмы.

"Власти подтвердили наличие признаков жизни в определенных районах, что требует продолжения тщательных раскопок и задействования более совершенного 50-тонного крана, который уже в пути в сопровождении полиции", - говорится в заявлении мэра города Себу Нестора Арчивала.

По данным мэра и полиции, все четверо погибших - сотрудники полигона, включая инженера и офисную работницу. Всего в штате предприятия числилось около 110 человек. Причины обрушения горы мусора остаются неизвестными.