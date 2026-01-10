Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Число жертв обвала на свалке в центре Филиппин выросло до четырех

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 11:51
    Число жертв обвала на свалке в центре Филиппин выросло до четырех

    Число жертв мусорного обвала на свалке в центре Филиппин увеличилось до четырех, более 30 человек считаются пропавшими без вести.

    Как сообщает Report со ссылкой на ABC, спасатели обнаружили признаки жизни под завалами и планируют активизировать поисково-спасательные работы.

    Обрушение произошло в четверг на полигоне по захоронению отходов в деревне Биналив города Себу. Первоначальный список жертв в пятницу включал двух погибших и 36 пропавших без вести.

    Огромная масса мусора рухнула между зданиями мусороперерабатывающего комплекса. По данным властей, из-под завалов были спасены 12 рабочих, получивших различные травмы.

    "Власти подтвердили наличие признаков жизни в определенных районах, что требует продолжения тщательных раскопок и задействования более совершенного 50-тонного крана, который уже в пути в сопровождении полиции", - говорится в заявлении мэра города Себу Нестора Арчивала.

    По данным мэра и полиции, все четверо погибших - сотрудники полигона, включая инженера и офисную работницу. Всего в штате предприятия числилось около 110 человек. Причины обрушения горы мусора остаются неизвестными.

    Филиппины мусор жертвы мусорный обвал остались под завалами свалка

    Последние новости

    12:01

    Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции химпрома из Турции почти на 2%

    Бизнес
    11:59

    В двух районах Баку пресекли посягательства на тротуары

    Происшествия
    11:58

    МИД Пакистана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран

    В регионе
    11:51

    Число жертв обвала на свалке в центре Филиппин выросло до четырех

    Другие страны
    11:40
    Фото

    Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение соцреабилитации для лиц из уязвимых групп населения

    Социальная защита
    11:34

    Подробности инцидента в самолете AZAL в Праге: агрессивный пассажир нанес удары агенту

    Инфраструктура
    11:30

    Россия ночью ударила по Украине "Искандером" и 120 дронами

    Другие страны
    11:12

    В 34 провинциях Турции задержано около 80 подозреваемых в рамках операций против FETÖ

    В регионе
    11:02

    Пашинян: К программе реформирования ААЦ присоединились 16 священников

    В регионе
    Лента новостей