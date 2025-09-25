EBRD-nin Azərbaycan manatı ilə istiqraz emissiyasının parametrləri açıqlanıb
Maliyyə
- 25 sentyabr, 2025
- 17:34
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı ilk istiqraz emissiyasının dəyəri 50 milyon manat olacaq.
"Report" bu barədə qiymətli kağızların emissiya prospektinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, söhbət hər birinin nominal dəyəri 100 min manat olan 500 ədəd dəyişən faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazdan gedir.
İstiqrazlar "Bakı Fond Birjası" QSC-də yerləşdiriləcək, 1 oktyabr 2025-ci ildən 1 oktyabr 2026-cı ilə qədər dövriyyədə olacaq. Faizlər Azərbaycan Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi AZİR indeksinə uyğun olaraq (hazırda illik 7 %-ə yaxındır) rübdə bir dəfə ödəniləcək. Prosesin anderrayterləri "ABB-İnvest" və "Unicapital" investisiya şirkətləridir.
