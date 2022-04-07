ЕБРР и ЕС помогут привлечь прямые иностранные инвестиции в Азербайджан

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский союз (ЕС) и Азербайджанское агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) объединяют усилия для продвижения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Азербайджан.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский союз (ЕС) и Азербайджанское агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) объединяют усилия для продвижения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, привлечение инвесторов в ненефтяные секторы Азербайджана и усиление их интеграции в европейские производственно-сбытовые цепочки являются ключом к дальнейшему раскрытию экономического потенциала страны. "Пятилетняя национальная экспортная стратегия, разработанная AZPROMO, направлена ​​на удвоение объема ненефтяного экспорта к 2026 году",- говорится в сообщении.

ЕБРР и AZPROMO при финансовой поддержке ЕС разрабатывают пакеты предложений и стратегии таргетирования инвестиций для пяти приоритетных проектов в таких секторах, как сельское хозяйство и рыболовство. Затем они будут работать над поиском инвесторов, особенно с европейских рынков.

Эта инициатива включает в себя анализ целевых рынков и инвесторов, обучение персонала AZPROMO эффективным презентациям и организацию road show на приоритетных европейских рынках с целью привлечения инвестиций для пяти проектов.

"Это первое техническое сотрудничество ЕБРР с AZPROMO в рамках более широких усилий по повышению потенциала агентств по продвижению инвестиций в странах Восточного партнерства, поддерживаемых ЕС в рамках Плана действий ЕС и ЕБРР по инвестиционному климату. Он поддержит повестку Восточного партнерства по восстановлению, устойчивости и реформам, подкрепленную Экономическим и инвестиционным планом ЕС по привлечению инвестиций в Азербайджан", - отмечает ЕБРР.

Отметим, что AZPROMO является ведущим органом по продвижению инвестиций в Азербайджане. Он отвечает за привлечение ПИИ в экспортно-ориентированные секторы и увеличение экспортного потенциала ненефтяного сектора для поддержки текущего экономического развития страны.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане и на сегодняшний день инвестировал около 3,4 млрд евро в более чем 180 проектов в различных секторах экономики. Стратегия банка в Азербайджане направлена ​​на помощь в диверсификации экономики и развитии ненефтяного частного сектора.

ЕС является ведущим донором грантов в Азербайджане, поддерживая реформу управления сельскохозяйственным сектором, усиливая санитарные и фитосанитарные меры и способствуя коммерциализации традиционных культур и продуктов питания.

Напомним, что 2 июля 2021 года Европейская комиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности изложили предложение о том, как продвигать приоритеты сотрудничества с восточными партнерами в ближайшие годы. Эта повестка дня основана на пяти долгосрочных целях, в основе которых лежит устойчивость. Он будет подкреплен Экономическим и инвестиционным планом на сумму 2,3 млрд евро, включающим гранты, гарантии, с возможностью мобилизации до 17 млрд евро государственных и частных инвестиций.