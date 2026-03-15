    ЕБРР готов поддержать расширение сотрудничества на Южном Кавказе

    • 15 марта, 2026
    • 10:44
    ЕБРР готов поддержать расширение сотрудничества на Южном Кавказе

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов поддерживать процессы расширения международного сотрудничества на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный директор ЕБРР по Южному Кавказу Алкис Дракинос в ходе бизнес-саммита Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона в Баку.

    По его словам, важным фактором стали изменения в руководстве стран региона, которые позволили государствам Южного Кавказа, имеющим много общего, начать более активно взаимодействовать и выстраивать диалог.

    "В нашем регионе - здесь, где мы сейчас находимся,- есть Азербайджан и Армения, появляются новые перспективы. Мир меняется: наряду с кризисами, которые вызывают беспокойство, появляются и признаки надежды. Международное сообщество реагирует и находит решения. Мы надеемся, что этот процесс будет продолжаться. Как институт, мы готовы его поддерживать", - заявил А.Дракинос.

    Алкис Дракинос Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    EBRD Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın genişləndirilməsini dəstəkləməyə hazırdır
    10:44

    ЕБРР готов поддержать расширение сотрудничества на Южном Кавказе

