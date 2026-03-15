EBRD Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın genişləndirilməsini dəstəkləməyə hazırdır
- 15 mart, 2026
- 10:56
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Cənubi Qafqazda beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi proseslərini dəstəkləməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu EBRD-nin Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Alkis Drakinos Bakıda XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən Cənub-Şərqi Avropa və Transxəzər regionunun biznes sammitində bildirib.
Onun sözlərinə görə, region ölkələrinin rəhbərliyindəki dəyişikliklər mühüm amilə çevrilib ki, bu da bir çox ümumi cəhətləri olan Cənubi Qafqaz dövlətlərinə daha fəal qarşılıqlı fəaliyyətə başlamağa və dialoq qurmağa imkan yaradıb:
"Bu regionda Azərbaycan və Ermənistan var, yeni perspektivlər yaranır. Dünya dəyişir: narahatlıq doğuran böhranlarla yanaşı, ümid əlamətləri də görünür. Beynəlxalq ictimaiyyət reaksiya verir və həll yolları tapır. Ümid edirik ki, bu proses davam edəcək. Bir təsisat olaraq, biz bunu dəstəkləməyə hazırıq".