EBRD содействует созданию кредитного агентства в Азербайджане

В Бакинской фондовой бирже (БФБ) обсудили проект кредитного агентства, над созданием которого работают Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

В Бакинской фондовой бирже (БФБ) обсудили проект кредитного агентства, над созданием которого работают Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на встрече приняли участие представители ЦБА и EBRD.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы активного участия малого и среднего бизнеса на организованном рынке капитала, перспективы первичного и вторичного рынков и предстоящая работа в направлении оценки финансовых рисков малого и среднего бизнеса в связи с созданием местного кредитного агентства.