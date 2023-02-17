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EBRD содействует созданию кредитного агентства в Азербайджане

EBRD содействует созданию кредитного агентства в Азербайджане В Бакинской фондовой бирже (БФБ) обсудили проект кредитного агентства, над созданием которого работают Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
Финансы
17 февраля 2023 г. 16:27
EBRD содействует созданию кредитного агентства в Азербайджане

В Бакинской фондовой бирже (БФБ) обсудили проект кредитного агентства, над созданием которого работают Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на встрече приняли участие представители ЦБА и EBRD.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы активного участия малого и среднего бизнеса на организованном рынке капитала, перспективы первичного и вторичного рынков и предстоящая работа в направлении оценки финансовых рисков малого и среднего бизнеса в связи с созданием местного кредитного агентства.

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Версия на английском языке EBRD helps to establish credit agency in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycanda kredit agentliyinin yaradılmasına kömək edir

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